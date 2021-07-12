В каком режиме в Белгородской области пройдет ревакцинация от COVID-19

«Плановая» вакцинация проводится тогда, когда уже есть значительная часть привитого населения и заболеваемость увеличивается не так интенсивно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая прививочная кампания от коронавируса в Белгородской области продолжается уже шестой месяц и начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников разъяснил порядок проведения повторной вакцинации (ревакцинации).

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ она может проводиться в двух режимах – «экстренная» вакцинация и «рутинная (плановая)».

«Экстренная» вакцинация проводится в том случае, когда в регионе идет интенсивный рост заболеваемости и привитое население составляет небольшую часть общей численности жителей. В этом случае для формирования устойчивого коллективного иммунитета вакцину получают как непереболевшие и непривитые граждане, так и те, кто перенес заболевание или прошел первичную иммунизацию более шести месяцев назад.

«Плановая» вакцинация проводится тогда, когда уже есть значительная часть привитого населения и заболеваемость увеличивается не так интенсивно. В этом случае ревакцинация будет проводиться спустя 12 месяцев после первой прививки.

«У нас в регионе нельзя назвать ревакцинацию «экстренной», - пояснил Андрей Иконников. - Рост заболеваемости не такой интенсивный, как на других территориях, и уже более трети населения получили первый компонент вакцины. Поэтому повторную вакцинацию будем проводить через 12 месяцев после первичной. Но если гражданин изъявит желание пройти ревакцинацию через 6 месяцев - ему не откажут».

Также медицинские учреждения области приступили к проведению диспансеризации переболевших COVID-19. Порядок ее прохождения не будет кардинально отличаться от обычной ежегодной диспансеризации.

На первом этапе семейный врач, исходя из состояния здоровья пациента, определит необходимость второго этапа обследований. «В таком случае белгородцы пройдут дополнительные обследования: СКТ и ультразвуковую диагностику», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.