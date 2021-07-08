Рабочая неделя на Белгородчине завершится 32-градусной жарой

Ещё одно хорошее средство в жару – контрастный душ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 июля на территории региона ожидается малооблачная погода. Без осадков.

Ветер северный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 27-ми до плюс 32-х градусов тепла.

В Белгороде ночью от плюс 14-ти до плюс 16-ти градусов, днем – от 29-ти до 31-го градуса выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предлагает жителям региона ряд несложных рекомендаций, соблюдая которые, возможно в полной мере насладиться жаркой погодой без вреда для здоровья.

В знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Также, вы можете охладиться с помощью кондиционера, но настройте его таким образом, чтобы температура в помещении отличалась от температуры на улице не более чем на 10 градусов. Иначе вы рискуете простудиться.

Если кондиционера нет, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода испаряется, охлаждая помещение на два - три градуса.

Еще одно хорошее средство в жару – контрастный душ. Рекомендовано принимать его утром и вечером, неплохо также встать под освежающие струи и в течение дня. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном - теплой. Если принять душ нет возможности, смочите холодной водой руки по локоть - вы почувствуете облегчение.

Помните: особое внимание в жару необходимо уделить детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка - покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Все перечисленные симптомы наблюдаются и при тепловом или солнечном ударе у взрослых. Поэтому, пострадавшего необходимо уложить в прохладном месте, на голову – холодный компресс. Если он в сознании, дать ему обильное питье, если нет – приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.