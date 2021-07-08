Итоги съезда Новых людей: кто пойдет в Думу от Белогорья?

Утвержденных съездом кандидатов отличает молодость: средний возраст претендента на депутатский мандат – от 32 до 35 лет

В съезде приняли участие делегаты из более чем 70 региональных отделений. Их представители утвердили кандидатуры однопартийцев, выдвинутых на выборах в Госдуму как в рамках списка, так и по одномандатным округам. Одновременно был решен вопрос о том, кто будет представлять Новых людей на выборах в законодательные собрания 32 регионов и в ходе губернаторских кампаний в Хабаровском крае и в Ульяновской области.

ВЕРНУТЬ ЧИНОВНИКОВ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

В федеральную часть списка внесли имена лидера партии Алексея Нечаева и его советника Сарданы Авксентьевой. 239 претендентов разделили на 37 территориальных групп. Еще 215 кандидатов будут выдвинуты Новыми людьми в одномандатных округах.

Утвержденных съездом кандидатов отличает молодость: средний возраст претендента на депутатский мандат – от 32 до 35 лет.

Алексей Нечаев: «Мы стали партией, которая не прячется от людей, а идет к людям»

Выдвижение кандидатов обеспечат шесть сотен избирательных штабов, открытых партией почти в 80 регионах. Новые люди объединили своих сторонников, членов партии и сочувствующих ей активистов в две тысячи политотрядов – свою главную организационную опору в предстоящей кампании.

Новые люди сосредоточились на решении конкретных проблем. Вместо того, чтобы создавать отделения в «чистом поле» и выращивать кадры с нуля, партия привлекла к себе местных активистов, бизнесменов и политиков, уже написавших свою историю успеха. Благодаря этому Новые люди смогли не только быстро повысить свою узнаваемость, но и заработать репутацию «партии реальных дел».

Ориентация на оказание помощи конкретному человеку здесь и сейчас, закрепленная в лозунге «Люди важнее», должна создать уникальный образ новой политической силы.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а идет к людям» – так Алексей Нечаев описал главное отличие Новых людей от их конкурентов.

Сардана Авксентьева озвучила на съезде три принципиальных положения партийной программы. Большая часть налогов, собранных в регионах и муниципалитетах, должна оставаться в их казне. Главы городов и районов должны назначаться по итогам прямых выборов. Система коммуникации между властью и обществом нуждается в перезапуске.

Сардана Авксентьева озвучила на съезде три принципиальных положения партийной программы

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», – подчеркнула Сардана Авксентьева.

ДЕВЯТЬ ДРУЗЕЙ ЗАЙЦЕВА

В территориальную группу Новых людей, выдвинутую на территории Белгородской и Курской областей, включили трех наших земляков. Регион будут представлять Георгий Зайцев (глава областного отделения партии), медик и блогер Елена Ерюкова, а также юрист и экоконсультант Кристина Ларина.

В одномандатных округах партия выдвинула Кристину Ларину и Романа Хохленкова – главу штаба Новых людей в Старом Осколе.

Георгий Зайцев

Георгий Зайцев первоначально не планировал идти в политику. Но однажды успешный бизнесмен решил заняться наставничеством, чтобы помочь другим молодым людям открыть и развить собственное дело. Вскоре он стал руководителем образовательной программы «Капитаны» в Белгороде, созданной с целью воспитания нового поколения предпринимателей. Георгий начал работать рука об руку с областным отделением Новых людей, и вскоре оказался в кресле его главы.

Елена Ерюкова

Елена Ерюкова – врач по образованию, успешный блогер и мама троих детей – присоединилась к партии, потому что та открыла перед ней возможность влиять на ситуацию в сфере здравоохранения и образования. Елена хорошо осознает, что политика – это в первую очередь власть принимать решения относительно того, как будут учить и лечить ваших детей, какую еду перед ними выложат на полках супермаркетов и прилавках рынков, какие перспективы откроются перед ними за порогом вуза и школы, кто и как будет защищать их. Свой собственный бизнес она построила, помогая белгородцам поправить свое здоровье. Елена ежедневно наблюдала последствия провала не только официальных оздоровительных программ, но и высоких цен на действительно полезные и здоровы продукты. Цен, львиную долю которых формируют взимаемые государством налоги и сборы, а также кредиты по ставкам, которые даже в страшном сне не привидятся французскому или немецкому фермеру. И потому Елене хорошо известно, что нужно сделать, чтобы сорокалетние мужчины и женщины забыли про инсульты и инфаркты, а их отпрыски получили шанс на здоровое и счастливое детство.

Юриста и экоконсультанта Кристину Ларину многие наши земляки знают как куратора международного движения My cup please в Белгороде. Другим она известна как соорганизатор акции по сбору старой бытовой техники «ЭлектроВесна 2021» и один из основателей проекта по переработке джинсов. И, конечно же, Кристина знакома жителям Белогорья как эксперт по раздельному сбору отходов. Но мало кто знает о том, что она разработала целую систему рекомендаций по обустройству экологичных офисов и производств, а также активно отстаивает наше с вами право дышать свежим воздухом и пить чистую воду.

Кристина Ларина

Роману Хохленкову всего 21 год, но это не помешало ему поучаствовать в спасении жизней десятков и сотен людей. Он успел стать инициатором множества благотворительных акций, большая часть которых проводилась в поддержку больных детей и ветеранов.

19 сентября выборы пройдут не только на федеральном уровне. Жители Белогорья будут голосовать за кандидатов, претендующих на вакантные места в горсоветах Белгорода, Алексеевки и Валуек.

По решению региональной конференции, прошедшей 2 июля, партию «Новые люди» в избирательном бюллетене будут представлять: глава клуба единоборств «Брат» Юрий Давыдов, IT-бизнесмен Валерий Пазюк, предприниматели Дмитрий Литвинов и Роман Котляров, блогер Елена Ерюкова и активисты Александр Захаров и Игорь Сегеда.

Юрий Давыдов делает ставку на развитие массового и общедоступного спорта, в том числе – за счет его полноценного возвращения в стены школы. Валерий Пазюк убежден, что нужно бороться с привычкой чиновников «спихивать» свои обязанности коллегам и активно добиваться цифровизации госуправления на местах. Дмитрий Литвинов и Роман Котляров намерены положить конец привычке чиновников «кошмарить» бизнес, уничтожая попутно рабочие места. Елена Ерюкова готова решать проблемы здравоохранения и образования, потому что лишь за счет этого можно обеспечить детям достойное будущее. Александр Захаров и Игорь Сегеда уверены, что необходимо закрепить в законе и масштабировать точечного решения проблем жителей Белогорья.