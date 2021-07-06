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Недвижимость6 июля 2021 10:22

Почему в Белгородской области выросли тарифы на воду

Причины пояснил генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Сергей Тараканов
Алексей СЕРГУНИН
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За счет населения ГУП «Белоблводоканал» повысил зарплаты своим сотрудникам.

За счет населения ГУП «Белоблводоканал» повысил зарплаты своим сотрудникам.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Белгородской области с 1 июля рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения составил четыре процента.

По словам генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Сергея Тараканова, структура затрат предприятия состоит из целого ряда расходов, из них основная статья - издержки на фонд оплаты труда с социальными отчислениями.

«В структуре затрат 43 процента идет на зарплату сотрудникам. Сейчас у нас среднесписочная численность работников на предприятии 3149 человек. Есть поручение Президента РФ о том, что каждый год заработная плата должна индексироваться. В марте мы произвели очередную индексацию на 5 процентов», - пояснил Сергей Тараканов.

Вторая расходная статья - это электроэнергия. Она составляет 24 процента в структуре затрат.

«Все источники, из которых мы поднимаем воду - это скважины различной глубины. В настоящее время у нас более 1800 скважин: большая часть - 100-метровые, но есть и 300, 400-метровые, вода из них еще более дорогая, в каждой стоит насос, потребляющий электроэнергию. То же самое касается системы канализации».

Около 12 процентов составляют амортизационные отчисления. Затраты на текущий и аварийный ремонт – четыре процента.

В этом году значительно выросли цены на расходные материалы - стальные и пластиковые трубы, соответственно, стоимость капитального ремонта для предприятия также увеличилась.

«Цены на сталь выросли где-то в два с половиной - три раза. С конца прошлого года рост стоимости пластиковой трубы составил от 50 до 70 процентов».

Кроме того, в структуре расходов также налоги и обязательные платежи занимают четыре процента, содержание автотранспорта – три процента, охрана объектов – два процента и прочие расходы – восемь процентов.

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