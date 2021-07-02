Захар Прилепин: «Писательства недостаточно – нужны другие механизмы»

Захар Прилепин: "Политика пополнит мой писательский багаж". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Российский писатель, публицист, а с некоторых пор и политик Захар Прилепин пообщался с белгородскими журналистами. Свой очередной визит на Белгородчину Прилепин начал с полета на небольшом частном самолете над областью.

- Вообще мне радостно смотреть и ходя пешком по вашей прекрасной земле, и сверху ее озирать. Не мог отказаться от такой возможности и получил самые удивительные эмоциональные ощущения. В прошлом году летал на воздушном шаре. Возможно, это станет доброй традицией – накануне дня рождения пролетать над Белгородом.

ПРО ТВОРЧЕСТВО И ПОЛИТИКУ

На вопрос о том, что толкнуло пойти в политику и не мешает ли она творчеству, ответил, что писатели, которые просто сидят и пишут, со временем выгорают, у них отмирают эмоциональные ресурсы.

- Если ты жизнью человеческой не живешь, то перестаешь слышать и распознавать человеческие эмоции и говорить, по большому счету, не о чем. Поэтому я воспринимаю это, в каком-то смысле, как задание пойти в жизнь, пойти в народ. А с другой стороны, я за время своей литературной работы, за время жизни и службы на Донбассе хорошо понял, что литературы, публицистики, журналистики недостаточно для того, чтобы те вещи, о которых я мечтал и которых хотел добиться. Писательства недостаточно, нужны другие механизмы. Мне хочется, чтобы моя страна вернулась к принципам социализма, соборной, духовной, нравственной жизни, - отметил Захар Прилепин.

Прилепин не случайный человек в Белгородской области, впервые посетил регион еще до войны. Приезжал и с официальными визитами, и с неофициальными, как товарищ. Он отмечает, что за эти годы уже неплохо разбирается в текущей проблематике, знает местные земли и готов с командой единомышленников работать на благо региона.

К слову, книга, над которой сейчас работает писатель, связана с Белгородской областью – часть действий происходит в Валуйках. По словам Прилепина, политика пополнит его писательский багаж.

ПРО ПАРТИЮ

Как отмечает Захар Прилепин, огромное количество населения России не знает, что произошло соединение трех организаций в одну. Такая практика не нова, главная политическая партия страны также появилась в результате соединения нескольких политических организаций.

Николай Новичков, политический деятель, профессор, доктор экономических наук. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На встрече с журналистами также присутствовал Николай Новичков, политический деятель, профессор, доктор экономических наук. Он рассказал, как за полторы минуты можно найти 3 триллиона рублей.

- Приведу два примера, чтобы вы понимали положение вещей. В 2019 и 2020 годах на счетах российского государства в казначействе осталось нераспределенных денег по триллиону. Два года подряд мы по разным причинам не можем потратить эти деньги. Второй пример: прогнозируемая прибыль одно лишь государственного банка России – Сбербанка – в 21-м году превышает триллион рублей. Собственно, за полторы минуты мы с вами нашли три триллиона рублей. Если поднапряжемся, еще найдем.

По словам Прилепина, деньги есть и их нужно раздать людям. Система справедливого базового дохода – ежемесячные выплаты каждому гражданину России по 10 тыс. рублей. Причем, постепенный ввод можно начать уже с нового года. А дальше уже нужна коренная перестройка экономического механизма страны. И начинать ее нужно с возврата пенсионного возраста и отмены результатов реформы.

ПРО ЕГЭ И ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

- Президент высказался об этом на «прямой линии». Многие давно озабочены всей этой историей. Если государство считает необходимым вакцинировать какие-то отдельные предприятия или регионы, то обязательная вакцинация должна быть официальной. Нужно заключать договоры с людьми, чтобы в случае побочных явлений от вакцинации, была предоставлена обязательная бесплатная медицинская помощь, - уверен Прилепин.

У писателя четверо детей и, по его словам, он сам уже устал от ЕГЭ. Когда два года назад поднялся вопрос об отмене единого госэкзамена, обратил внимание, что поддержка этой темы идет не только от родителей. И учителя уже устали.

- Ощущение, что система накопила в себе все порочные вещи, которые необходимо срезать. Кстати, пока мы тут общаемся, ушел в отставку один из авторов ЕГЭ Ярослав Кузьминов. Возможно, это знак, - улыбается Прилепин.

В завершении встречи, политик озвучил ряд фамилий из области культуры, на которые, на его взгляд, стоит обратить внимание:

- Боюсь зарыться в каком-то аномальном количестве фамилий. В литературе, безусловно, отмечу то, что делают Евгений Водолазкин и Михаил Тарковский. В музыке – рок-группа Аффинаж, в живописи – Вячеслав Самарин. В кинематографе каждый новый фильм Юрия Быкова и Бориса Хлебникова смотрю обязательно. А театр МХАТ имени М.Горького – лучший театр.