На Лебединском ГОКе – кадровые изменения

На комбинате уверены: опыт Александра Токаренко поможет предприятию продолжить успешное развитие.

Им стал Александр Токаренко, имеющий более чем 20-летний опыт работы в золотодобывающей отрасли. С 1995 года он работал в структурах компании «Полюс», где прошёл путь от помощника горного мастера карьера до руководителя «Полюс Красноярск».

- Александр Токаренко – профессиональный горный инженер. Имеющийся опыт поможет ему успешно реализовать масштабную программу развития Лебединского ГОКа, - отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - Александру Валерьевичу предстоит внедрить лучшие практики в сфере охраны труда и промышленной безопасности, обеспечить технологическое лидерство ЛГОКа, повысить эффективность бизнес-процессов.

Лебединский ГОК является крупнейшим мировым производителем товарного ГБЖ - сырья для «зеленой» металлургии. Металлоинвест же - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. В ближайшие годы значительные инвестиции Компании - будут направлены на строительство и модернизацию производственных мощностей комбината с целью увеличения производства высококачественной продукции, содействующей снижению углеродного следа.