На сколько процентов с 1 июля в Белгородской области повысятся тарифы ЖКХ

Чуть меньше, чем на уровень инфляции, повысится стоимость электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги по всей России вырастут в среднем на 3,3 процента. Ежегодное увеличение платы проводится в рамках установленных для каждого региона порогов, в среднем – на уровне инфляции (четырех процентов). Для каждого региона планка своя, ее нельзя превышать.

«Мы не пользуемся предельным региональным нормативом, - пояснил начальник департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев. - Мы даже не рассматривали региональную составляющую. Речь идет только об индексации тех существующих тарифов, которые есть».

Тарифы были утверждены комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области еще в конце прошлого года. По первому полугодию роста не было, стоимость осталась прежней. Некоторые строки в платежке не изменятся и после 1 июля.

Жители Белгородской области за услуги по теплоснабжению в среднем будут платить 1961,02 рублей за гигакалорию, это один из самых низких показателей в ЦФО.

Стоимость вывоза ТКО по сравнению с декабрем прошлого года даже уменьшится – на 5,9 процентов. Сегодня эта услуга обойдется в 480,29 рублей за кубометр.

Чуть меньше, чем на уровень инфляции, повысится стоимость электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

Совокупный рост составит 1,8 процента.