Еще два жителя Белгородской области погибли во время купания

Инспекторы ГИМС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области, накануне произошла очередная трагедия на воде.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Валуек в 15 часов 18 минут позвонили очевидцы и сообщили, что в селе Посохово из пруда местными жителями извлечены два человека.

К месту происшествия выехали оперативные службы. Выяснилось, что в месте, не предназначенном для купания, из водоема извлечены мужчина 1958 года рождения и девочка 2013 года рождения. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства гибели.

Инспекторы ГИМС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Купайтесь в установленных местах: на пляжах, в специально оборудованных и разрешенных местах.

Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы.

Во время купания не теряйте друг друга из виду.

Не купайтесь в нетрезвом виде и не купайтесь долго в холодной воде.

Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасными для организма судорогами.

Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя надувным плавательным средствам;

Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.

Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не позднее пяти - шести минут после прекращения дыхания.

Во избежание несчастных случаев, прислушайтесь к данным рекомендациям, чтобы отдых на воде и пляже принес вам только радость и удовольствие.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номера вызова экстренных служб «112» или «101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.