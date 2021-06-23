«Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery

Пользователи получили доступ ко всем функциям приложения. Фото: "КП" Архив

Публикация в Huawei AppGallery дает возможность владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR устанавливать все обновления приложения банка «Открытие» для МСБ. С 2019 года на новых моделях смартфонов этих марок не предусмотрено использование магазина Google Play.

Пользователи получили доступ ко всем функциям приложения, среди которых управление счетами организации в рублях и валюте, расчеты и конвертация валют, бизнес-карты, финансовая аналитика, оформление кредитов и депозитов и многие другие.

По расчетам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», смартфонами HUAWEI и HONOR пользуются около 10% клиентов.

Напомним, AppGallery – официальный магазин приложений компании Huawei, доступный на устройствах HUAWEI и HONOR. AppGallery работает более чем в 170 странах, насчитывает 700 миллионов пользователей по всему миру и 490 миллионов активных пользователей ежемесячно. С момента запуска в 2018 году к платформе присоединились 1,8 миллиона разработчиков и были интегрированы 96 000 приложений. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.