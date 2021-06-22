Добро пожаловать на «Комсомольскую рыбалку – 2021»!

Ай-да на рыбалку: за уловом и хорошим настроением! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Организаторы будут рады приветствовать как начинающих, так и опытных любителей рыбалки разных возрастов. Найдется занятие и для тех, кто приедет поддержать и поболеть за участников.

Итак, что важно знать, всем, кто решит посетить Комсомольскую рыбалку:

Дата и место проведения:

27 июня 2021 г. (воскресенье)

Территория пляжного комплекса «Островок» - Белгородский район, с. Нижний Ольшанец

Основная площадка турнира – беседка № 29

Беседка №29 обведена красным. Именно это - главная организационная точка мероприятия.

Тайминг мероприятия:

- 6.30 - 7.00 – регистрация участников (беседка № 29)

- 7.00 – 10.00 – рыбалка

- 10.00 – 10.30 – оценка улова, подведение итогов

- с 10.30 – церемония награждения победителей, всеобщее вкуснейшее угощение

Важный момент для участников:

- две руки – две снасти (удочка, спиннинг и т.п.)

- рыбаки, не прошедшие регистрацию, к соревнованию не допускаются

Возможный улов:

- карп

- белый амур

- толстолобик

- иногда карась, и даже вероятно – щука

Номинации турнира:

- Самый возрастной участник

- Самый юный участник

- Рыбачка Соня

- Самый длинный хвост (самая большая рыбина)

- Самый крупный улов (совокупный вес пойманного)

- За волю к победе

- Специальный приз от Комсомолки и ее партнеров

Ждем всех с нетерпением!

Ай-да на рыбалку: за уловом и хорошим настроением!

Добраться из областного центра до места рыбалки совсем не сложно.

Возрастная категория 6+