Добро пожаловать на «Комсомольскую рыбалку – 2021»!

Ай-да на рыбалку: за уловом и хорошим настроением!
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Организаторы будут рады приветствовать как начинающих, так и опытных любителей рыбалки разных возрастов. Найдется занятие и для тех, кто приедет поддержать и поболеть за участников.
Итак, что важно знать, всем, кто решит посетить Комсомольскую рыбалку:
Дата и место проведения:
27 июня 2021 г. (воскресенье)
Территория пляжного комплекса «Островок» - Белгородский район, с. Нижний Ольшанец
Основная площадка турнира – беседка № 29
Беседка №29 обведена красным. Именно это - главная организационная точка мероприятия.
Тайминг мероприятия:
- 6.30 - 7.00 – регистрация участников (беседка № 29)
- 7.00 – 10.00 – рыбалка
- 10.00 – 10.30 – оценка улова, подведение итогов
- с 10.30 – церемония награждения победителей, всеобщее вкуснейшее угощение
Важный момент для участников:
- две руки – две снасти (удочка, спиннинг и т.п.)
- рыбаки, не прошедшие регистрацию, к соревнованию не допускаются
Возможный улов:
- карп
- белый амур
- толстолобик
- иногда карась, и даже вероятно – щука
Номинации турнира:
- Самый возрастной участник
- Самый юный участник
- Рыбачка Соня
- Самый длинный хвост (самая большая рыбина)
- Самый крупный улов (совокупный вес пойманного)
- За волю к победе
- Специальный приз от Комсомолки и ее партнеров
Ждем всех с нетерпением!
Ай-да на рыбалку: за уловом и хорошим настроением!
Добраться из областного центра до места рыбалки совсем не сложно.
Возрастная категория 6+