Мирный житель и боец «Орлана» получили ранения во время атак ВСУ в белгорлжском приграничье

В результате атак повреждены частные дома и транспорт Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области. Ранены еще два человека. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник сдетонировал в городе Шебекино. Боец подразделения «Орлан» получил множественные осколочные ранения бедер и коленного сустава. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи мужчину транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа во время атаки БПЛА по легковушке мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи лечение продолжит в амбулаторных условиях.

Также в Шебекино еще один беспилотник ударил по территории коммерческого объекта – повреждены здание, навес и автомобили.

В хуторе Семейный Ракитянского округа из-за атаки двух FPV-дронов поврежден частный дом.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате взрыва дрона повреждены крыши двух частных домовладений.