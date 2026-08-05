Женщина и мужчина ранены при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области

«Скорые» доставили пострадавших в больницы Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают массированные атаки беспилотниками в Белгородской области 5 августа. Ранены еще два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Архангельское Шебекинского округа в результате взрыва беспилотника на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения лица и голени. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в районную больницу. После оказанной помощи пациента госпитализировали в областную клиническую больницу в Белгород. В доме выбиты окна.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации БПЛА рядом с автомобилем женщина получила осколочные ранениями предплечья и волосистой части головы. Муж пострадавшей доставил ее приемное отделение Октябрьской районной больницы. После оказания медицинской помощи «скорая» транспортировала белгородку во вторую городскую больницу Белгорода.

В Шебекино после атак нескольких беспилотников на территории предприятия повреждены три автомобиля, при повторном ударе пробита крыша здания. Еще один дрон в городе атаковал стоянку во дворе МКД – в одной из квартир выбиты окна. От удара еще одного БПЛА повреждены окна и стены в другом МКД. В селе Белянка после падения FPV-дрона поврежден забор частного домовладения.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки беспилотника в доме повреждено окно. В поселке Октябрьский после удара дрона полностью сгорела легковушка. В селе Нечаевка в результате взрыва БПЛА полностью разрушен частный дом.

В поселке Ракитное от удара FPV-дрона повреждены две легковушки и социальный объект. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке дрона в квартире разбиты окна. В селе Илек-Кошары после удара FPV-дрона на территории предприятия повреждена легковушка.

В хуторе Михайловка Валуйского округа вследствие атаки FPV-дрона повреждена крыша надворной постройки. В селе Борки после удара дрона в здании предприятия повреждено остекление.