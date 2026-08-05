Трое мужчин получили ранения от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали частные дома, предприятия и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками 13 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области. В результате нанесенных ударов ранены три человека. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино от удара БПЛА по легковушке мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Бойцы «Орлана» доставили пострадавшего в районную больницу. Врачи оказывают не обходимую помощь. Автомобиль поврежден.

Также в городе после атаки второго БПЛА на территории предприятия повреждены оборудование и остекление. В результате еще одного дрона поврежден грузовик. Из-за атаки четвертого беспилотника в частном доме повреждены окна, газовая труба и крыша.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа от удара БПЛА по коммерческому объекту мужчина получил мелкие осколочные ранения тела. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. На месте атаки повреждены фасад, остекление, линия электропередачи и два легковых автомобиля.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа при атаке беспилотника на предприятии пострадал мужчина. Белгородец самостоятельно обратился на пост скорой медицинской помощи с диагнозом «минно-взрывная травма». После оказанной помощи пострадавший продолжит лечение в амбулаторных условиях. На предприятии повреждены здание, кровля, ворота и автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара БПЛА на территории предприятия повреждены фасад здания и окна. В селе Ясные Зори из-за атак БПЛА повреждены легковушка и крыша административного здания. В поселке Дубовое после атаки FPV-дрона повреждены фасад и остекление здания предприятия. В селе Нечаевка вследствие удара FPV-дрона в частном доме повреждены окна и забор.

В селе Подкопаевка Корочанского округа при атаке FPV-дрона загорелась кабина грузовика – пожар ликвидировали. Также осколками посечен прицеп.

В хуторе Вязовской Краснояружского округа от удара БПЛА в доме повреждены стена и забор.

В селе Казинка Валуйского округа после атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за взрыва дрона на территории частного домовладения повреждены крыша, остекление и фасад.

В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации беспилотника повреждена легковушка.