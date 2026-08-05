В Белгородском округе мужчина получил тяжелые ранения при детонации взрывного устройства

Пострадавший в тяжелом состоянии Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область. Очередные удары противника пришлись по восьми населенным пунктам региона. Серьезно ранен мирный житель. Подробности сообщили в оперативном штабе области.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа при детонации взрывного устройства мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела. У него также частично ампутирована стопа. На данный момент пострадавшего оперируют во второй городской больнице Белгорода. Далее пациента переместят в отделении реанимации травматологического профиля.

Также в населенном пункте FPV-дрон атаковал частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна и пробита стена, машина повреждена. После удара второго беспилотника сгорела легковушка.

В селе Солохи Белгородского округа после взрыва дрона полностью разбит легковой автомобиль. Из-за атаки второго БПЛА поврежден грузовик. В селе Толоконное в результате детонации FPV-дрона был полностью уничтожен легковой автомобиль. В селе Отрадное при атаке беспилотника в двух частных домах повреждены крыша и окно.

В городе Грайворон от взрыва дрона повреждены окна, крыша и фасад коммерческого объекта. После атаки второго беспилотника посечена легковушка. Из-за детонации еще одного дрона произошло задымление частного дома, повреждена крыша. Огнеборцы ликвидировали очаги задымления.

В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона в частном доме повреждены остекление и кровля.

В поселке Ракитное в результате взрыва беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого объекта. В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара FPV-дрона поврежден грузовик.