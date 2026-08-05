Шесть человек ранены ночью и утром от ударов ВСУ в приграничье Белгородской области

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины вновь атаковали мирное население в приграничных территориях Белгородской области прошедшей ночью. Ранены шесть человек. Подробности случившегося рассказали в оперативном штабе региона.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по частному дому. Женщина и мужчина получили акубаротравмы. Врачи второй городской больницы оказали пострадавшим необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях. В доме выбиты окна.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения спины и плеча. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают необходимую помощь, транспорт поврежден.

Сегодня рано утром в городе Шебекино еще один FPV-дрон противника ударил по автомобилю. Женщина получила травматическую ампутацию голени. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. Транспортное средство повреждено.

Сегодня ночью в селе Смородино Грайворонского округа противник сбросил взрывное устройство с беспилотника на частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. У женщины диагностированы множественные осколочные ранения тела, она находится в тяжелом состоянии. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Обоих пострадавших переведут в больницу Белгорода, где они продолжат лечение. В результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена крыша.