Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Яковлево Белгородской области

На месте атаки повреждены семь автомобилей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес очередной удар по мирному населению в Белгородской области 3 августа. По предварительной информации, пострадали два человека. По дробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Известно, что в поселке Яковлево Яковлевского округа украинский беспилотник атаковал коммерческий объект. Предварительно установлено, что ранены женщина и мужчина. Женщин в результате нанесенного удара получила осколочное ранение руки. Ей оказали необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации она отказалась.

Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения грудной клетки и голени. Бригада скорой помощи доставляет мужчину во вторую городскую больницу в Белгород.

На месте атаки повреждены навес и фасад здания, а также семь транспортных средств.