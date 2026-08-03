Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 августа 2026 16:59

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Яковлево Белгородской области

Мужчину с множественными ранениями «скорая» доставляет в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На месте атаки повреждены семь автомобилей

На месте атаки повреждены семь автомобилей

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес очередной удар по мирному населению в Белгородской области 3 августа. По предварительной информации, пострадали два человека. По дробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Известно, что в поселке Яковлево Яковлевского округа украинский беспилотник атаковал коммерческий объект. Предварительно установлено, что ранены женщина и мужчина. Женщин в результате нанесенного удара получила осколочное ранение руки. Ей оказали необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации она отказалась.

Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения грудной клетки и голени. Бригада скорой помощи доставляет мужчину во вторую городскую больницу в Белгород.

На месте атаки повреждены навес и фасад здания, а также семь транспортных средств.