Еще две женщины и мужчина пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

Пострадавших доставили в медицинские учреждения области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками 12 населенных пунктов Белгородской области. Ранены еще три мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В результате удара украинского дрона по парковке в Шебекино женщина получила осколочное ранение ягодичной области. Пострадавшую доставили в районную больницу. На месте атаки повреждены два автомобиля, окна и фасад коммерческого объекта.

В селе Ржевка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на частный дом женщина получила касательное ранение волосистой части головы. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Для дополнительного обследования белгородку направили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены крыша дома и гараж.

Также в Шебекинском округе в селе Чураево в результате взрыва беспилотника повреждена крыша помещения социального объекта. В селе Белянка из-за детонации FPV-дрона загорелось складское помещение. В селе Новая Таволжанка частный от удара дрона загорелся частный дом.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после детонации беспилотника на балконе многоэтажки возникло задымление – его оперативно ликвидировали. В областную клиническую больницу госпитализировали мужчину с термическими ожогами. В МКД выбиты окна, повреждены четыре автомобиля. В селе Дмитриевка при взрыве FPV-дрона поврежден КамАЗ. В хуторе Семейный от удара FPV-дрона загорелась хозпостройка.

В селе Сергиевка Краснояружского округа после атак двух ПБЛА пробита крыша складского помещения. В хуторе Вязовской из-за удара FPV-дрона сгорела легковушка. Вследствие атаки второго дрона выбиты окна и повреждены крыши частного дома и хозпостройки.

В селе Весёлая Лопань Белгородского округа от удара БПЛА повреждена ГАЗель.

В селе Рождественка Грайворонского округа после атаки FPV-дрона повреждена крыша социального объекта. В селе Смородино из-за ударов дронов выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад частного дома.