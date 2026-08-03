Женщина и трое мужчин ранены во время атак дронов ВСУ в Белгородской области

Пострадавшие госпитализированы в больницы региона Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по гражданскому транспорту, жилым домам и предприятиям в семи муниципалитетах Белгородской области. Ранены четыре мирных жителя. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Бессоновка Белгородского округа при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочное ранение руки. Бригада «скорой» транспортирует пострадавшую во вторую городскую больницу Белгорода. После атаки второго беспилотника на парковке предприятия повреждены три автомобиля.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа во время атаки дрона по автомобилю трое мужчин получили осколочные ранения. Врачи Волоконовской цеетральной районной больницы оказывают пострадавшим необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.

В Шебекино от удара FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Червона Дибровка Шебекинского округа в результате взрыва дрона на предприятии поврежден служебный автомобиль. В селе Графовка после атаки FPV-дрона повреждено лобовое стекло автомобиля.

В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации беспилотника осколками посекло остекление и фасад частного дома.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа вследствие атаки FPV-дрона пробита крыша, разбиты окна в частном доме и хозпостройке. В поселке Пролетарский при взрыве дрона загорелась крыша частного дома. Пожар потушили огнеборцы МЧС.

В селе Казинка Валуйского округа от детонации БПЛА повреждены кузов и стекла ГАЗели. В селе Ситнянка после обстрела повреждено остекление частного дома.

В хуторе Масычево Грайворонского округа от удара FPV-дрона разбита передняя часть кузова автомобиля.