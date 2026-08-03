Два человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 3 августа

Повреждены частные дома и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками девять населенных пунктов Белгородской области 3 августа. Ранены два человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации беспилотника боец территориальной самообороны получил осколочное ранение плеча. Мужчине оказали первую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшего доставили во вторую городскую больницу в Белгород.

Еще один дрон ударил по автомобилю на участке автомобильной дороги Таврово – Шагаровка в Белгородском округе – пострадал мужчина. Медики «скорой» оказали белгородцу необходимую помощь, от предложенной госпитализации он отказался. Автомобиль поврежден.

В селе Бессоновка Белгородского округа от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. После атаки второго беспилотника в частном домовладении повреждены фасад, окно и кровля. В селе Бочковка из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры. В селе Новая Нелидовка при ударе беспилотника повреждены окна и забор частного дома. В поселке Новосадовый вследствие удара FPV-дрона в частном доме повреждены окно и стена.

В селе Сергиевка Краснояружского округа после атаки FPV-дрона в частном доме повреждены фасад, кровля, окно и внутренняя отделка комнат.

В Шебекино из-за атаки FPV-дрона на территории предприятия поврежден грузовик. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа от удара FPV-дрона повреждена легковушка.

В поселке Ракитное Ракитянского округа в результате атаки БПЛА повреждена кабина грузовика.