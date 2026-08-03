Больше 250 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

За сутки погибли четыре мирных жителя,в том числе ребенок Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 93 населенных пункта в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 253 беспилотника и больше 30 снарядов. Погибли четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка. Пострадали еще 17 человека, в их числе трое детей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгороде после ночной атаки БПЛА огнем повреждены соцобъект и два коммерческих складских помещения. Информация о других последствиях уточняется.

В Белгородском округе ранены женщина и трое мужчин. Повреждены 14 транспортных средств, одна машина сгорела, нежилое здание, соцобъект, 22 частных дома, гаражи, хозпостройки, ЛЭП, газовая труба, также загорелись здания двух предприятий.

В Борисовском округе повреждены МКД, грузовая машина, забор частного дома.

В Валуйском округе в селе Принцевка при детонации беспилотника погибла 13-летняя девочка. Ранение получили девочки 7 и 9 лет, они госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Повреждены административное здание, частный дом, автомобиль, коммерческий объект и оборудование.

В Волоконовском округе повреждены ЛЭП, частный дом, социальный объект.

В Грайворонском округе в результате ракетного обстрела погибли трое мужчин, еще четверо получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены два частных дома.

В Ивнянском округе повреждено складское помещение.

В Корочанском округе пострадали 7 человек, среди которых 16-летний подросток. Повреждены навес, оборудование, 4 легковушки, 3 грузовых автомобиля и прицеп, 2 частных дома.

В Краснояружском округе повреждены три частных дома и МКД, 2 хозпостройки, автобус и административное здание, грузовой и легковой автомобили, складское помещение.

В Ракитянском округе повреждены 3 единицы сельхозтехники, грузовик и две легковушки, частный дом, хозпостройка.

В Шебекинском округе повреждены МКД, цех предприятия, спецтехника, трактор, административное здание, частный дом и хозпостройка. Сгорели две легковушки.