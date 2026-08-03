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Политика3 августа 2026 8:12

Больше 250 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 93 населенных пункта региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки погибли четыре мирных жителя,в том числе ребенок

За сутки погибли четыре мирных жителя,в том числе ребенок

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 93 населенных пункта в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 253 беспилотника и больше 30 снарядов. Погибли четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка. Пострадали еще 17 человека, в их числе трое детей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгороде после ночной атаки БПЛА огнем повреждены соцобъект и два коммерческих складских помещения. Информация о других последствиях уточняется.

В Белгородском округе ранены женщина и трое мужчин. Повреждены 14 транспортных средств, одна машина сгорела, нежилое здание, соцобъект, 22 частных дома, гаражи, хозпостройки, ЛЭП, газовая труба, также загорелись здания двух предприятий.

В Борисовском округе повреждены МКД, грузовая машина, забор частного дома.

В Валуйском округе в селе Принцевка при детонации беспилотника погибла 13-летняя девочка. Ранение получили девочки 7 и 9 лет, они госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Повреждены административное здание, частный дом, автомобиль, коммерческий объект и оборудование.

В Волоконовском округе повреждены ЛЭП, частный дом, социальный объект.

В Грайворонском округе в результате ракетного обстрела погибли трое мужчин, еще четверо получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены два частных дома.

В Ивнянском округе повреждено складское помещение.

В Корочанском округе пострадали 7 человек, среди которых 16-летний подросток. Повреждены навес, оборудование, 4 легковушки, 3 грузовых автомобиля и прицеп, 2 частных дома.

В Краснояружском округе повреждены три частных дома и МКД, 2 хозпостройки, автобус и административное здание, грузовой и легковой автомобили, складское помещение.

В Ракитянском округе повреждены 3 единицы сельхозтехники, грузовик и две легковушки, частный дом, хозпостройка.

В Шебекинском округе повреждены МКД, цех предприятия, спецтехника, трактор, административное здание, частный дом и хозпостройка. Сгорели две легковушки.