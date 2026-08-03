Три человека ранены от ударов дронов ВСУ в Белгородской области утром 3 августа

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

С раннего утра вооруженные силы Украины наносят удары беспилотниками по мирному населению Белгородской области. Ранены три человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон нанес удар по частному дому в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгороде. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Недалеко от села Новая Нелидовка дрон противника ударил по легковому автомобилю. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения. Бригада «скорой» транспортирует обоих пострадавших в городскую больницу №2 г. в Белгород. Легковушка пострадавших полностью сгорела.

В селе Белянка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона пробита крыша частного дома. В селе Козьмодемьяновка от удара дрона в здании социального объекта повреждены остекление, фасад и входная группа. Второй FPV-дрон атаковал частный дом – повреждена крыша. В городе Шебекино вследствие взрыва беспилотника поврежден гараж.