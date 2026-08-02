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Политика2 августа 2026 12:58

Женщина и мужчина ранены от удара дрона ВСУ по предприятию в Белгородском округе

ВСУ атаковали беспилотниками еще шесть населенных пунктов Белгородской области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавших госпитализируют в больницу Белгорода

Пострадавших госпитализируют в больницу Белгорода

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники вооруженных сил Украины нанесли удары еще в шести населенных пунктах Белгородской области 2 августа. Ранены два мирных жителя. О случившемся рассказали в оперативном штабе региона.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате детонации дрона на предприятии женщина и мужчина получили осколочные ранения спины, рук и ног. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения их транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород.

В поселке Разумное Белгородского округа от удара БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В селе Зимовное Шебекинского округа при атаке FPV-дрона повреждено оборудование.

В селе Глотово Грайворонского округа после атаки дрона в частном доме произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Также повреждены окна и входная группа.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации FPV-дрона посечен забор частного домовладения.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа в результате атаки дрона повреждены две единицы сельхозтехники.