ВСУ за сутки атаковали 87 населенных пунктов Белгородской области

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За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 87 населенным пунктам в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 309 беспилотников, а также совершил несколько обстрелов из артиллерии и РСЗО. Ранены 14 мирных жителей. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Ивнянском, Старооскольком и Яковлевском округах обошлось без последствий. В Вейделевском и Ровеньском округах последствия уточняются.

В Белгородском округе при обстреле женщина получила акубаротравму, госпитализация не потребовалась. От ударов БПЛА пострадали еще три мужчины. Повреждены два социальных и два коммерческих объекта, 26 частных домов, 11 транспортных средств, хозпостройки, одна из которых сгорела, газовая труба.

В Борисовском округе в результате атак дронов на автомобили ранены три человека. Все продолжают лечение амбулаторно. Повреждены три транспортных средства, еще одна машина сгорела.

В Валуйском округе повреждены заборы двух частных домов.

В Волоконовском округе поврежден социальный объект.

В Грайворонском округе ранены трое мужчин, все госпитализированы. Повреждены социальный и инфраструктурный объекты, грузовик, четыре частных дома, также сгорела легковушка.

В Краснояружском округе ранена женщина, лечение продолжает амбулаторно. Повреждены три частных дома, еще один сгорел, три гаража, трактор, три легковушки, газовая труба, корпус предприятия, оборудование.

В Прохоровском округе при атаке беспилотника на одном из объектов произошло возгорание, пожар потушили.

В Ракитянском округе поврежден частный дом.

В Шебекинском округе при ударе беспилотника по территории предприятия ранены трое мужчин. Все госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода, двое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три МКД, частный дом, надворная постройка, корпус предприятия, 2 легковых и 3 грузовых автомобиля, один из которых загорелся, оборудование.