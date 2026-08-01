В Белгородском округе двое мужчин получили ранения при атаках дронов ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Беспилотники вооруженных сил Украины нанесли очередные удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородском округе 1 августа. Ранены двое мужчин. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В поселке Октябрьский в результате детонации FPV-дрона во дворе частного дома мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи пациента транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода, где он продолжит дальнейшее лечение.

Кроме того, во второй городской больнице в областном центре врачи оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму во время удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту в селе Таврово. Дальнейшее лечение белгородец продолжит в амбулаторных условиях.