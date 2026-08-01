Четыре человека ранены во время ударов дронов ВСУ в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками в семи населенных пунктах Белгородской области 1 августа. Пострадали еще четыре мирных жителя. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В хуторе Кирсаново Краснояружского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом женщина получила акубаротравму и касательное ранение лица. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит в амбулаторных условиях. В доме повреждены окна и крыша.

В селе Сергиевка Краснояружского округа от удара дрона посечена кровля социального объекта.

До двух человек выросло число пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грайворонского. В районную больницу самостоятельно обратился еще один мужчина с осколочным ранением предплечья. Для продолжения лечения пострадавшего переведут в областную клиническую больницу в Белгород.

В поселке Борисовка Борисовского округа во время удара дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение спины, а женщина – осколочное ранение ноги. Обоих пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, медики оказали им необходимую помощь. В селе Грузское из-за детонации FPV-дрона сгорел автомобиль.

В поселке Прохоровка от удара БПЛА на одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты ликвидировали очаги огня.

В селе Святославка Ракитянского округа упавший беспилотник повредил крышу частного дома.

В селе Таврово Белгородского округа в результате атаки беспилотника по коммерческому объекту повреждены оборудование, навес и два автомобиля.