Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области 1 августа

Женщина отказалась от госпитализации, мужчину доставят в больницу Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по приграничным территориям Белгородской области. Пострадали еще два мирных жителя. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Под ракетный обстрел со стороны Украины попало село Новая Нелидовка в Белгородском округе. Женщина получила акубаротравму. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте происшествия, от предложенной госпитализации она отказалась. В результате обстрела повреждены 14 частных домов, три автомобиля, надворные постройки, одна из которых загорелась. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания.

Также в Белгородском округе из-за детонации FPV-дрона в селе Отрадное в частном доме повреждены окна, крыша и машина.

В селе Луговка Грайворонского округа после удара дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Врачи Грайворонской центральной районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь. Для дальнейшего лечения пациента транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород. Машина посечена осколками. В хуторе Масычево при атаке FPV-дрона повреждена кабина грузовика.

В поселке Волоконовка от удара беспилотника пробита кровля социального объекта.

В хуторе Крисаново Краснояружского округа из-за взрыва FPV-дрона пробита крыша частного дома, а также повреждены гараж и автомобиль. В поселке Отрадовский в результате детонаций нескольких дронов повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор. В селе Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона загорелся частный дом.