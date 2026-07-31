Мужчина получил ранение лица после атаки дрона ВСУ в белгородском Шебекино

Для дальнейшего лечения пострадавшего перевезут в больницу Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками еще пять населенных пунктов Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

После удара БПЛА по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина получил осколочное ранение лица. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи пациента транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. От удара БПЛА в доме повреждены окна, крыша, фасад, линия электропередачи, а также автомобиль.

В селе Казинка Валуйского округа вследствие атак FPV-дронов посечено остекление социального объекта. Кроме того, загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава. Очаги возгорания ликвидированы добровольной пожарной дружиной. В селе Борки из-за детонации дрона пробита крыша частного дома.

В селе Бобрава Ракитянского округа в результате взрыва FPV-дрона возле посечен фасад частного домовладения.

В селе Сергиевка Краснояружского округа украинский беспилотник ударил по административному зданию. Повреждены остекление и кровля. После атаки второго FPV-дрона в населенном пункте поврежден объект инфраструктуры.