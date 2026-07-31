Для белгородцев из ПВР организовали поездку на Прохоровское поле

Фото – архив КП.

Жители приграничных регионов ежедневно находятся в очень непростых условиях, особенно те, кто вынужден был из-за террористических действий врага покинуть свой дом и разместиться в ПВР.

В Белгородской области поддержка жителей таких пунктов носит приоритетный характер. В этот раз представители власти подарили им светлые эмоции, организовав экскурсионную поездку в сердце региона — на Прохоровское поле.

- Поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, - дело первостепенной важности, - подчеркивает Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной Думы. - Прохоровская земля для всех наших соотечественников — особое место, наполненное памятью о великом подвиге предков. Искренне рад, что все смогли прикоснуться к истории нашей Родины.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Перед началом культурно досуговой программы Юрий Николаевич вместе с Уполномоченным по правам человека в области Жанной Киреевой пообщались с жителями приграничья, и, конечно, пожелали им доброй дороги и ярких впечатлений.

Гости округа побывали на Памятнике Победы - Звоннице, посетили храм Святых Апостолов Петра и Павла, а затем погрузились в героические страницы прошлого на экскурсии в музее «Битва за оружие».

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Конечно, не обошлось и без традиционного прохоровского обеда, а добрые патриотические песни сопровождали путешественников на протяжении всего этого времени. Каждое место вызывало разные эмоции - от светлой гордости до тихой скорби, и именно эта искренняя реакция говорит лучше любых слов.

- Рад, что удалось поддержать жителей ПВР и немного разнообразить их будни, - поделился впечатлением спикер заксобрания Белгородчины. - Особенно радостно было видеть неподдельный интерес и блеск в их глазах — это дорогого стоит! Уверен, что эта поездка стала источником внутренней силы, напоминанием о том, насколько крепок наш дух и что вместе мы обязательно сможем преодолеть любые трудности!