Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородском округе

Пострадавшая продолжит амбулаторное лечение Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Белгородской области. Пострадала мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения в поселке Октябрьский Белгородского округа. Женщина получила акубаротравму. Врачи второй городской больницы оказали пострадавшей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. В поселке повреждены окна в домах, заборы, крыша гаража и два автомобиля.

В селе Орловка Белгородског округа из-за прилета боеприпаса поврежден частный дом и разрушена хозпостройка. В селе Таврово от удара дрона повреждены две легковушки и коммерческий объект.

В поселке Быценков Краснояружского округа после атаки нескольких FPV-дронов повреждены окна соцобъекта и частного дома.

В селе Смородино Грайворонского округа БПЛА трижды атаковали частный дом – повреждены крыша, окна и фронтон.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа из-за взрыва дрона нВ частном доме повреждены окна и перебита ЛЭП. После атаки второго FPV-дрона повреждена крыша хозпостройки предприятия. В хуторе Семейный от удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Грузское Борисовского округа при атаке БПЛА повреждено окно частного дома.

В хуторе Волчий-Первый Волоконовского округа из-за атаки дрона повреждены окна и крыша частного дома.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей на время осталась без света.

В селе Локня Яковлевского округа после взрыва БПЛА повреждена ЛЭП, а также загорелась сухая растительность. Пожарные расчеты занимаются тушением.