Женщина погибла и два человека ранены при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

При ракетном ударе загорелся один из домов Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Под ракетный удар со стороны Украины попал поселок Борисовка Белгородской области. В результате прилетов снарядов на месте происшествия погибла мирная жительница. Женщина скончалась от полученных ранений.

В тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы в Борисовскую центральную районную больницу госпитализировали мужа погибшей женщины. Еще одна жительница поселка получила непроникающее осколочное ранение голени. Врачи оказали ей необходимую помощь, от предложенной госпитализации она отказалась.

В результате ракетного удара в поселке повреждены два частных дома, из них один с возгоранием по всей площади. На данный момент пожарные расчеты уже ликвидировали очаги возгорания.

Также под обстрел попало село Красный Куток Борисовского округа. Из-за прилетов ракетных боеприпасов в пяти частных домах повреждены крыши, фасады, окна и заборы.