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Политика31 июля 2026 7:31

Женщина погибла и два человека ранены при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

Мужа погибшей белгородки госпитализировали в тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При ракетном ударе загорелся один из домов

При ракетном ударе загорелся один из домов

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Под ракетный удар со стороны Украины попал поселок Борисовка Белгородской области. В результате прилетов снарядов на месте происшествия погибла мирная жительница. Женщина скончалась от полученных ранений.

В тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы в Борисовскую центральную районную больницу госпитализировали мужа погибшей женщины. Еще одна жительница поселка получила непроникающее осколочное ранение голени. Врачи оказали ей необходимую помощь, от предложенной госпитализации она отказалась.

В результате ракетного удара в поселке повреждены два частных дома, из них один с возгоранием по всей площади. На данный момент пожарные расчеты уже ликвидировали очаги возгорания.

Также под обстрел попало село Красный Куток Борисовского округа. Из-за прилетов ракетных боеприпасов в пяти частных домах повреждены крыши, фасады, окна и заборы.