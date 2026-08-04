Белгородская школьница победила во всероссийском конкурсе

Фото – сайт администрации Белгорода.

Ученица 2-го класса лицея № 32 Мирослава Голюга представила на конкурс «Моя страна – моя Россия» две работы в номинации «Сказки народов моей страны». Мероприятие организовано в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» и имеет довольно внушительную историю: конкурс проводится с 2004 года, а его основной целью является поддержка авторских проектов и инициатив.

В 23 сезоне состязания зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. И тем приятнее, что рисунки маленькой белгородки были признаны одними из самых творческих и талантливо исполненных. Проекты победителей конкурса войдут в ежегодный сборник лучших работ.

Первая работа нашей землячки рассказывает о путешествии мастерицы Лады по разным регионам России, где она собирает узоры и нити народов страны для создания единого полотна. А вторая знакомит читателей с историей, культурой и природными богатствами Белгородской области, главный герой здесь - богатырь Белогор.

К слову, представители нашей области – уже не единожды получали высокие оценки от экспертов мероприятий, организованных платформой. В частности, в 2021 году в том же конкурсе, но в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», а в 2024-м - в конкурсе «Наставничество».

Поздравляем Мирославу и желаем ей еще больше творческих успехов!