Белгородсккие спортсмены завоевали награды нескольких престижных соревнований

Фото – официальная группа Министерства спорта Белгородской области Вконтакте.

Как сообщают в Министерстве спорта Белгородкой области, высшие награды 12-го Международного турнира по ушу сегодня в копилке Татьяны Макаренко из Старого Оскола (тренирует девушку Евгений Аминов). Соревнования завершились накануне в Макао (Китай), а на их награды претендовали более 800 спортсменов из 15 стран мира.

Наша землячка успешно выступила в составе сборной команды России в дисциплине саньда (поединки). В итоге Татьяна не только одержала уверенную победу весовой категории 56 кг среди девушек 15-17 лет, но и в итоге получила пояс «Лучший спортсмен турнира» за высокий уровень подготовки, мастерство и уверенное выступление.

А белгородские легкоатлеты привезли награды Чемпионата и Первенства России по эстафетному бегу, прошедшему в первые дни августа в Москве.

В эстафете 4×800 м белгородская команда девушек - Полина Ларионова (СШОР №1 им. Е.А. Иванова, г. Старый Оскол), София Колесникова, Мария Рыбцова и Дарья Рачвак (СШ №2 г. Белгород) – финишировала второй. В смешанной эстафете 4×400 м команда ребят из белгородской спортшколы №2 - София Колесникова, Егор Котенко, Дарья Рачвак, Руслан Петренко - завоевала бронзу. Подготовили призеров Валентина Нерубенко, Людмила Дубровская, Анастасия Шевченко и Оксана Марусина.

Еще одна медаль приехала из Сибири – 1 августа в Омске прошел Сибирский международный марафон SIM, где на старт вышли более 6000 атлетов. Наша бегунья на длинные дистанции Юлия Рыжанкова, воспитанница белгородской СШОР № 3 и тренера Владимира Бычкова, завоевала серебро среди женщин. На дистанции 42,2 км Юлия показала результат 2:45:22, что позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала.