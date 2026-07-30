Женщина ранена во время атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками четыре муниципалитета Белгородской области утром 30 июля. Ранена мирная жительница. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино украинский беспилотник атаковал припаркованный на территории предприятия автомобиль. Женщина получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. На месте удара осколками посекло еще две машины.

После атаки еще нескольких дронов в Шебекино повреждены остекление, кровля склада предприятия и автомобиль. В селе Пристень Шебекинского округа из-за взрыва БПЛА на территории коммерческого объекта повреждены административное здание, автомобиль и автобус. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона в частном доме и хозпостройке произошел пожар.

В селах Ивановская Лисица и Косилово Грайворонского округа после ударов БПЛА самолетного типа повреждены административные здания предприятий. В селе Смородино в результате атак FPV-дронов повреждены частный дом и хозпостройка, еще один дом разрушен. При атаке FPV-дрона в Грайвороне осколками посекло автомобиль.

В селе Таврово Белгородского округа вследствие атак БПЛА повреждены фасад коммерческого объекта, оборудование и легковушка. В селе Ясные Зори из-за удара беспилотника в административном здании выбиты стекла. В селе Отрадное после атаки FPV-дрона сгорела легковушка.

В поселке Сумовский Ракитянского округа в результате взрыва БПЛА на территории коммерческого объекта повреждено оборудование. В хуторе Семейный от удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект. Временно без света осталась часть жителей населенного пункта.