Один человек погиб и двое ранены от атак БПЛА в Белгородской области

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по гражданским объектам в Белгороде и области. Погиб мирный житель, еще двое мужчин ранены. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Очередной украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. В результате атаки на месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина.

Еще один белгородец получил множественные осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и четыре автомобиля.

В селе Глотово Грайворонского округа в результате взрыва FPV-дрона мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу Его состояние оценивается как тяжелое. После оказания помощи мужчину транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа из-за детонации дрона в одном частном доме выбиты окна, в другом пробита крыша.

В поселке Разумное Белгородского округа от удара БПЛА в частном доме пробита крыша. В селе Веселая Лопань после атаки FPV-дрон поврежден автомобиль. В поселке Октябрьский в результате детонации дрона посечена ГАЗель. В селе Ясные Зори при ударе FPV-дрона в многоэтажке выбило окна.

В Шебекино в результате повторного удара дрона на предприятии загорелся гараж. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. После взрыва еще одного беспилотника повреждены остекление, фасад коммерческого объекта и спецтехника.