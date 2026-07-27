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Политика27 июля 2026 12:08

Водитель грузовика и боец самообороны ранены после атак ВСУ Белгородской области

Один из мужчин госпитализирован в больницу областного центра
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе после удара дрона ранен водитель грузовика

В Белгородском округе после удара дрона ранен водитель грузовика

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область беспилотниками. Пострадали еще два человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самостоятельно за медицинской помощью во вторую городскую больницу обратился боец территориальной самообороны, который пострадал в результате атак вражеских БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде. Врачи диагностировали мужчине множественные слепые осколочные ранения ноги и руки, акубаротравму. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях.

В районе села Стрелецкое Белгородского округа украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль – водитель получил акубаротравму. Мужчину госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина.

В селе Никольское Белгородского округа при детонации FPV-дрона посечены гараж, забор частного дома и автомобиль. В селе Устинка после удара дрона в частном доме пробита кровля. В селе Отрадное из-за взрыва FPV-дрона повреждены окна частного дома и газовая труба.

В селе Белянка Шебекинского округа после атаки двух дронов на территории предприятия повреждены крыша, фасад и окна цеха.

В поселке Ракитноев результате удара FPV-дрона поврежден грузовик.