Двое мужчин ранены от ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области 27 июля

Пострадавших доставили в больницы региона Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Белгородскую область. Под удары попали еще пять населенных пунктов региона. Ранены два человека. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

Еще один коммерческий объект в Белгороде подвергся атаке беспилотника ВСУ. Мужчина получил осколочное ранение лица. Бригада «скорой» доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и оборудование.

В результате детонации FPV-дрона на территории предприятия в Шебекино еще один мужчина получил осколочные ранения лица и плеча. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также в Шебекино после ударов еще нескольких дронов выбиты стекла в квартире многоэтажки и административного здания, повреждены два грузовых и два легковых автомобиля. Помимо этого в городе повреждены еще два предприятия, на одном из них загорелось складское помещение.

В поселке Томаровка Яковлевского округа от удара беспилотника в коммерческом объекте повреждены фасад, остекление и навес.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа из-за взрыва беспилотника в частном доме повреждено остекление. В поселке Октябрьский после атаки FPV-дрона повреждена ГАЗель.