Два человека ранены после атак беспилотников ВСУ в Белгороде и Шебекино

Повреждено несколько транспортных средств Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Атаки беспилотников ВСУ по мирному населению Белгородской области продолжаются. Ранены еще два человека. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде вражеский БПЛА нанес удар еще по одному коммерческому объекту. Женщина получила множественные осколочные ранения ног и руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в областную клиническую больницу.

В Шебекино от удара FPV-дрона по ГАЗели мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Бойцы территориальной самообороны транспортировали пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи пациента переведут во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит лечение. Транспортное средство повреждено.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после ударов нескольких дронов повреждены забор частного дома, гараж и два автомобиля. В селе Вознесеновка из-за детонации FPV-дрона на территории предприятия повреждены складское помещение и три транспортных средства. В Шебекино при атаке FPV-дрона в частном доме и хозпостройке разбиты окна и посечены кровли. В селе Нежеголь в результате удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Бессоновка Белгородского округа из-за взрыва FPV-дрона поврежден грузовик. В поселке Разумное после атаки беспилотника также поврежден грузовик. В поселке Октябрьский от удара дрона повреждены окна и фасад коммерческого объекта. В селе Никольское при атаке FPV-дрона повреждены остекление частного дома и линия электропередачи. В селе Ясные Зори от детонации FPV-дронов повреждены два гаража и трактор.

Село Бехтеевка Корочанского округа в результате атаки беспилотника повреждено оборудование.

В поселке Ракитное после детонации FPV-дронов повреждены две легковушки и два грузовика, а также перебита линия электропередачи.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.