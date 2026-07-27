В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту: ранены три человека

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Беспилотники вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по Белгороду. Ранены еще три мирных жителя. О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в областном центре. В результате детонации три человека получили ранения.

Одного из мужчин, получившего осколочное ранение шеи, бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Еще один мужчина получил осколочное ранение головы. У женщины, по предварительной информации, сотрясение головного мозга. Машины «скорой» транспортируют пострадавших во вторую городскую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате нанесенного удара повреждены остекление, навес и оборудование коммерческого объекта. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки.