Водитель КамАЗа пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе

Пострадавший госпитализирован в больницу Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Атака беспилотников ВСУ продолжается в Белгородской области 25 июля. Ранен еще один мирный житель. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Политотдельский Белгородского округа украинский беспилотник нанес удар по КамАЗу. Водитель получил множественные осколочные ранения и термические ожоги. Бригада «скорой» транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу Белгорода. Транспорт полностью сгорел.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона в частном домовладении пробита крыша, посечены окна, забор и хозяйственная постройка. В селе Купило после детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В городе Шебекино из-за взрыва дрона возле многоквартирного дома повреждены остекление подъезда и два автомобиля.

В хуторе Савченко Краснояружского округа в результате детонации FPV-дрона пробита крыша складского помещения.

В селе Дорогощь Грайворонского округа вследствие взрыва дрона возле частного дома перебита газовая труба и посечен забор.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.