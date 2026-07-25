Три человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по многоэтажке в Белгороде

Пострадавших госпитализировали во вторую горбольницу Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают массированную атаку беспилотниками по Белгороду и пригороду. В областном центре от очередного удара, по предварительной информации, ранены три человека. Подробности сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Один из вражеских БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в областном центре. Предварительно, ранены трое мужчин. Бригады скорой помощи доставили их во вторую городскую больницу. У пострадавших диагностированы осколочные ранения. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате детонации беспилотника в многоэтажке частично разрушена стена и выбиты стекла. Также повреждены припаркованные во дворе автомобили.

После удара второго беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде повреждены само сооружение, фасад и три транспортных средства.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.