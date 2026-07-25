Мужчина получил ранение во время атаки дрона ВСУ в Белгородской области

От ударов БПЛА в здании повреждены окна, крыша и внутренняя отделка Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в четырех населенных пунктах Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в селе Сергиевка Краснояружского округа несколько беспилотников противника атаковали административное здание. Мужчина получил осколочные ранения плеча, бедра и руки. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшего в Краснояружскую центральную районную больницу. После оказанной помощи пациента переведут во вторую городскую больницу Белгорода, где он продолжит лечение. От ударов БПЛА в здании повреждены окна, крыша и внутренняя отделка.

В Шебекино после атаки нескольких FPV-дронов в двух многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены кузова и окна шести автомобилей. В селе Белянка Шебекинского округа в результате детонации дрона на территории предприятия повреждены цех и грузовая машина. В селе Ржевка от удара FPV-дрона осколками посекло ГАЗель.