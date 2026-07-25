Три человека ранены при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области

Двоих пострадавших доставили в больницы Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июля в результате очередных атака беспилотников ВСУ пострадали три человека, в том числе боец подразделения «Орлан». О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Так, на участке автомобильной дороги Варваровка – Октябрьский в Белгородском округе от удара FPV-дрона по автомобилю один мужчина получил осколочные ранения волосистой части головы, у второго диагностировали осколочное ранение голени. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавших во вторую городскую больницу Белгорода. Машина повреждена.

В поселке Октябрьский боец «Орлана» получил осколочное ранение ноги во время детонации дрона. Врачи Октябрьской районной больницы оказали мужчине необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

В поселке Разумное от ударов нескольких БПЛА повреждены оборудование и навес коммерческого объекта. В поселке Малиновка из-за взрыва FPV-дрона загорелся социальный объект. В селе Красный Октябрь от детонации дрона повреждена кабина грузовика. В селе Никольское после взрыва FPV-дрона на предприятии пробита крыша складского помещения.

В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа после удара дрона повреждены окна, крыша и фасад частного дома, а также автомобиль. В Шебекино в результате детонации FPV-дронов повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, МКД и частного домов, а также две машины.

В селе Головчино Грайворонского округа из-за взрыва беспилотника в частном доме и хозпостройке пробиты кровли.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.