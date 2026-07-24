Мирный житель ранен при ударе дрона ВСУ по белгородскому селу Березовка

Беспилотники атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Фото из архива КП

В Белгородской области мирный житель пострадал при ударе беспилотника ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног, - говорится в сообщении оперштаба.

Мужчина доставлен в Борисовскую ЦРБ сотрудниками добровольной народной дружины, в настоящее время она отпущен на амбулаторное лечение. Возникший в результате атаки пожар потушен, в трех частных домах разбиты окна.

В Шебекино при атаке дрона повреждения получили фасады двух частных домов и машина. В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль.

В поселке Красная Яруга при детонации дрона загорелся грузовик, огонь ликвидирован пожарным расчетом. В селе Сергиевка Краснояружского округа взрыв FPV-дрона произошел на территории домовладения, повреждены гараж и автомобиль.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон нанес удар по предприятию, повредив хозпостройку. В поселке Дубовое детонация беспилотника произошла на парковке, повреждены четыре машины. В селе Чайки FPV-дрон ударил по частному дому, пробив кровлю.