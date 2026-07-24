«Сам получил ранения, но уберег братика невредимым»: 11-летний белгородский мальчик накрыл собой малыша

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

Живым бронежилетом для младшего брата стал 11-летний Клим из Белгородской области. Во время очередной прицельной атаки ВСУ пятиклассник без раздумий подставил спину под осколки сдетонировавшего дрона, чтобы защитить трехлетнего малыша.

Поселок Разумное уже давно живет на переднем крае. Ракетные прилеты и мерзкое жужжание вражеских беспилотников стали здесь, увы, уже опасной повседневностью. Местные жители, включая самых маленьких, научились мгновенно распознавать смертоносные звуки в небе. Но когда счет идет на доли секунды, спасает не теория, а мгновенная реакция и характер.

В тот день 11-летний Клим, который вместе с семьей живет в одной из здешних многоэтажек, присматривал за своим трехлетним братишкой на детской площадке во дворе. Малыш спокойно играл и не осознавал, какая опасность кружит над головой: украинский дрон-камикадзе шел на цель на огромной скорости. Он летел в самый центр Разумного - в оживленный микрорайон, в середине которого находятся школа и детский сад. Удар по этой точке мог обернуться трагедией.

Когда послышался резкий свист и стало понятно, что удар неизбежен, Клим не поддался панике. Мальчики находились на улице, на игровой площадке, и добежать до ближайшего подъезда или капитального укрытия пятиклассник физически не успевал. Все, что он мог сделать за мгновение до взрыва, - рвануться к брату, повалить его на землю и закрыть сверху собственным телом.

Удар был страшной силы. Беспилотник сдетонировал прямо в жилом секторе, веером полоснув по округе раскаленными поражающими элементами. Трехлетний ребенок, зажатый в плотных объятиях старшего брата, остался абсолютно невредим - он даже не успел испугаться. Клим же принял осколки на себя, сработав как живой щит.

- Другой бы на его месте растерялся, побежал прятаться, ведь и взрослым-то страшно становится, когда эти проклятые беспилотники жужжат. А он маленького схватил - и на землю, - делятся местные жители, обсуждая случившееся. - Откуда в 11-летнем мальчишке столько взрослого мужества взялось. Настоящий мужчина растет, наша общая гордость.

О подвиге маленького жителя Разумного стало известно 23 июля, когда Детскую областную клиническую больницу навестил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Глава региона приехал поддержать детей, проходящих лечение после последних обстрелов, и отдельно рассказал о поступке пятиклассника.

«Клим, ему 11 лет. Однако уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации - во время одной из вражеских атак накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Сам получил осколочные ранения, но уберег маленького братика невредимым… Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают таких бравых парней», - написал глава региона в своем официальном паблике, упоминая еще и про 17-летнего Арсения из Шебекино. Накануне парень так же попал под целенаправленный удар беспилотника по рейсовому автобусу. Получив тяжелую акубаротравму и множественные осколочные ранения, Арсений не растерялся и, превозмогая боль, помогал другим раненым пассажирам выбираться из разбитого транспорта.

Сейчас Клим находится под надежным присмотром белгородских врачей. Всего в больнице после недавних налетов восстанавливаются семеро ребят: четыре девочки и трое мальчиков. По словам медиков, состояние всех пострадавших детей стабильное, они уверенно идут на поправку, и отправлять их в Москву не требуется. Клим стойко переносит все медицинские процедуры и ждет выписки, чтобы вернуться домой, к брату, для которого он теперь главный защитник.