Еще четыре мирных жителя ранены в Белгородской области от ударов дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередные атаки вооруженных сил пришлись на Белгородский округ вечером 28 июля. Во время детонации FPV-дрона на территории предприятия в селе Ясные Зори мужчина получил осколочные ранения ягодичной области и спины. Также пострадала женщина, по предварительной информации, у нее акубаротравма. О случившемся рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

Бригада скорой помощи доставляет обоих пострадавших во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Стрелецкое Белгородского округа вследствие удара беспилотника на территории коммерческого объекта загорелся грузовой автомобиль. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Также стало известно о еще двоих мужчинах, которые получили акубаротравмы при атаке дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино. Врачи второй городской больницы Белгорода оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение они продолжат в амбулаторных условиях.