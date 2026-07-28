Четверо мужчин ранены при атаках беспилотников ВСУ в Белгородском округе

Пострадавшие госпитализированы в больницы Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники вооруженных сил Украины нанесли удары еще в десяти населенных пунктах Белгородской области. Ранены четыре мирных жителя. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Новосадовый Белгородского округа украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадали три человека. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. У двоих мужчин диагностировали осколочные ранения и термические ожоги. Третий белгородец получил множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги.

На месте атаки загорелись навес, оборудование и грузовой автомобиль. Огнеборцы МЧС ликвидировали очаги возгорания.

В поселке Майский от удара вражеского БПЛА множественные осколочные ранения головы и лица получил водитель грузового автомобиля. Машина «скорой» транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода. Повреждена кабина транспортного средства.

Также в Белгородском округе после атаки дрона в селе Нечаевка разбиты окна частного дома и хозпостройки. В поселке Октябрьский после детонации дрона в частном доме пробита крыша. В селе Бочковка из-за взрыва FPV-дрон на территории предприятия поврежден трактор. В районе села Стрелецкое от удара БПЛА посечен кузов автомобиля. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона во дворе частного дома повреждены остекление и забор.

В городе Шебекино после атак нескольких дронов повреждены крыша многоквартирного дома, окна частного домовладения, а также четыре автомобиля. В хуторе Ржавец Шебекинского округа от удара беспилотника посечен грузовой автомобиль.

В селе Бобрава Ракитянского округа вследствие взрыва дрона повреждена крыша социального объекта.