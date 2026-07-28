Один мужчина погиб и один ранен после удара дрона ВСУ в Белгородском округе

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Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками еще в пяти населенных пунктах Белгородской области 28 июля. Погиб мирный житель, еще один мужчина пострадал. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Новосадовый Белгородского округа. На месте происшествия от полученных ранений погиб мужчина. Еще один житель региона, предварительно, получил акубаротравму. Пострадавшего доставили во вторую городскую больницу для дополнительного обследования.

В результате взрыва БПЛА на месте атаки загорелись оборудование и автомобиль. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа после детонации дрона повреждена хозяйственная постройка.

В городе Шебекино из-за взрыва FPV-дрона поврежден припаркованный автобус. После атаки второго беспилотника в частном доме разбиты окна, повреждены забор и автомобиль.

В селе Замостье Грайворонского округа вследствие детонации FPV-дрона разбита передняя часть легкового автомобиля.

В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона осколками посечены крыши частного дома и хозпостройки.