Под Белгородом женщина получила ранение во время ракетного обстрела ВСУ

Пострадавшим оказывают необходимую помощь Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще три человека пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области 23 июля. Уточненную информацию сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при вечернем ракетном обстреле в результате прилета боеприпаса женщина получила осколочное ранение ноги. Первую помощь пострадавшей оказали в Октябрьской районной больнице, дальнейшее лечение она продолжит во второй горбольнице в Белгороде. Также в населенном пункте, по уточненным данным, поврежден автобус.

В Шебекино при отражении атаки беспилотника боец «Орлана» получил осколочное ранение ноги. Бойцы территориальной самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной помощи продолжит амбулаторное лечение.

Еще одной женщине, которая получила слепые осколочные ранения лица и ноги сегодня при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде, оказали медицинскую помощь в больнице города.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа после удара FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна в частном доме.

В городе Грайворон из-за атаки FPV-дрона загорелась крыша частного дома, возгорание ликвидировали. В селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие детонации беспилотника перебита линия электропередачи.

В поселке Ракитное после атаки FPV-дрона на территории предприятия повреждены остекление помещения и девять единиц техники.