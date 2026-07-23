Еще четверо жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ 23 июля

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ВСУ ударили беспилотниками еще по девяти населенным пунктам Белгородской области. Ранены четыре человека. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Политотдельский Белгородского округа от удара FPV-дрона по грузовику мужчина получил множественные осколочные ранения. Бригада скорйо помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Транспортное средство повреждено.

В Белгороде очередной беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта. На месте происшествия мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался. Поврежден мотоцикл.

Также во вторую городскую больницу госпитализировали мужчину и женщину, которые пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Оба пострадавших при детонации получили акубаротравмы.

В поселке Красная Яруга в результате удара дрона загорелся автобус. Пожар ликвидирован.

В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона поврежден автобус.

В селе Дубино Борисовского округа после атаки дрона загорелась крыша частного дома. На месте ЧП работают пожарные бригады МЧС.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника в частном доме разрушена крыша. После атак еще нескольких БПЛА в другом доме сгорела кровля. В селе Косилово из-за детонации дронов повреждены оборудование и помещение предприятия. В городе Грайворонвследствие атаки FPV-дрон разбита легковушка.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа из-за удара FPV-дрона в здании объекта торговли повреждены остекление и внутренняя отделка.