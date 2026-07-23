Пять человек ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Белгородская область подверглась очередным атакам беспилотников ВСУ Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Белгородская область подверглась очередным атакам беспилотников ВСУ 23 июля. Ранения получили еще пять мирных жителей. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде после удара БПЛА по коммерческому объекту ранены трое жителей. Мужчина с осколочным ранением плеча и женщина с минно-взрывной травмой госпитализированы во вторую городскую больницу. Еще одна женщина с осколочным ранением голени была доставлена в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены восемь автомобилей, навес и оборудование.

Еще одному мужчине со слепыми осколочными ранениями плеча и ног. Пострадавшему утром при ударе БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде, оказали помощь во второй горбольнице. Лечение продолжит амбулаторно.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа после атаки дрона по машине на территории предприятия мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног. Врачи Октябрьской районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В селе Бочковка Белгородского округа из-за взрыва FPV-дрона разбиты окна частного дома, перебита газовая труба, повреждены гараж и автомобиль. В поселке Новосадовый после детонации БПЛА посечен автомобиль.

В Грайвороне при взрыве дрона выбиты окна квартиры в МКД. После атаки второго дрона в частном доме повреждены окна и фронтон.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрон поврежден автомобиль. В Шебекино в результате детонаций дронов повреждены две машины.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.